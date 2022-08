Renato Geovane Alves, 37 anos, foi preso acusado de matar José Leocardio da Silva, 73 anos, queimado na rua Nefe Pael, região do Nova Lima. José tinha marcas de queimaduras nas costas e braços e um dia antes se desentendeu com um inquilino por conta do som alto e estragos em uma porta. O filho da vítima que o encontrou sentado em uma cadeira de fio, enquanto fazia sua visita de rotina. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil.