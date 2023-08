Acusado de matar jogador recusa advogado e passa por audiência de custódia em MS

Acusado de matar o jogador Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, Danilo Alves Vieira recusou advogado. A audiência de custódia de Vieira foi realizada por meio de videoconferência, na tarde desta quinta-feira (17), em Iguatemi, município distante cerca de 400 km de Campo Grande.

De acordo com o delegado Eduardo Ferreira de Oliveira, o jovem de 19 anos se negou a indicar um advogado de defesa, assim como não comunicou, por direito, nenhum familiar sobre sua prisão. “O preso não quis fazer uso de sua prerrogativa de comunicar a prisão à família, e negou-se a indiciar pessoa a ser comunicada ou indicar advogado”, assina o delegado.

Conforme a polícia, Danilo Alves Vieira compareceu presencialmente à audiência remota, realizada no Fórum do município às 13h30. Apontado como autor do esquartejamento do jogador Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, encontrado no Rio Iguatemi no início do mês, Danilo Alves Vieira pode responder por homicídio qualificado com ocultação de cadáver.

Quase dois meses após o crime, o suspeito pela morte do jogador Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, foi preso pela polícia na tarde desta quarta-feira (16), escondido em uma casa alugada pela própria família no município de Iguatemi.

Segundo a Polícia Civil, Danilo estava há cerca de um mês nessa localização, distante menos de 100 km onde aconteceu o crime ainda na data de 25 de junho.

Vale destacar que uma chácara que pertenceria ao pai de Danilo foi usada para desovar o corpo de Hugo em partes, no Rio Iguatemi, segundo confissão do terceiro envolvido na morte do ex-jogador, Cleiton Torres Vobeto.

Conforme apuração do Correio do Estado, Danilo Alves Vieira segue detido na delegacia de Iguatemi, e não teve seu depoimento colhido até o fechamento desta matéria.

Além de Danilo e Cleiton Torres Vobeto, Rubia Joice de Oliver Luvisetto, ex-namorada de Hugo, segue presa.

Conforme a polícia, sua participação no crime é cogitada em uma das linhas de investigação, sobretudo após o corpo do jogador começar a aparecer em partes no Rio Iguatemi no dia 2 deste mês.

Como detalhou o Correio do Estado, após coletiva para esclarecimento dos fatos, a Polícia passou a sustentar a versão de que o crime contra o rapaz de 19 anos foi premeditado.

Na ocasião, Rúbia Joice foi elencada pela Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas como coautora do crime, apontando ainda indícios de alteração da cena do crime, o que reforça, segundo os oficiais, a tese de premeditação.

