Acusado matar garagista é preso com granadas de guerra

Thiago Gabriel Martins da Silva vulgo “Especialista” ou “Thiaguinho do PCC” foi preso pela FELCN com dois bolivianos no domingo (20) na região de Santa Ana de Yacuma, na Bolívia. Ele é suspeito do assassiando do garagista Carlos Reis de Medeiros de Jesus (52) vulgo “Alma” dentro de uma oficina na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande.

Thiago usava um colete com várias granadas de guerra e uma munição M-4, arma de grosso calibre para uso militar. Presos Thiaguinho e os dois bolivianos foram levados para a capital Trinidad. As investigações continuam.

“Thiaguinho” estava com mandado de prisão em aberto pela morte do garagista e deve ser extraditado para o Brasil e trazido para Campo Grande.