ADAMA investe em transformação digital em todas as subsidiárias do mundo para melhorar eficiência e agilidade nos processos

A ADAMA (leia-se ADAMÁ), companhia integrante de uma das maiores holdings do agronegócio global, dá mais um passo na modernização de sua gestão e na automação de seus negócios. Batizado de ADAMA Connect, o projeto de transformação digital da companhia teve início no Brasil há dois anos e o kick off da fase de implementação aconteceu em março deste ano. Ainda passará por diversas etapas ao longo de um ano e deverá ser finalizado em abril de 2024.

Entre os países que a multinacional está presente, o Brasil é o terceiro a aderir ao projeto, atrás apenas da sede Israel e da holding China, e é considerado uma das principais regiões de negócios da companhia. “No Brasil, a ADAMA sempre investiu fortemente nos melhores sistemas e, com essa atualização e integração, trazemos o que há de melhor no mercado para conquistarmos sempre a excelência em nossos processos e melhorarmos nossas entregas aos agricultores”, afirma Artur Ferraz, gerente do projeto e da área de Finanças da ADAMA.

“Na prática, por meio de um único sistema central (ferramenta SAP S/4Hana), todas as unidades da ADAMA estarão conectadas e, assim, será possível ter maior controle sobre estoques, produção e expedição, ou seja, culminará em um melhor planejamento global desde a compra da matéria-prima, pedido do cliente e planejamento de produção”, explica Ferraz. Ainda de acordo com Ferraz, como a integração permitirá a visualização do todo, isso trará mais agilidade e previsibilidade de entrega para o cliente, além de agilidade de aprovação de crédito aos agricultores, cooperativas e revendas.

Cerca de 100 pessoas da ADAMA e de consultorias parceiras foram deslocadas para trabalharem no ADAMA Connect, de analistas a gerentes, e, com isso, a ADAMA fará contratações para as posições dos profissionais que irão para o projeto. “Todo este movimento que estamos fazendo vai impulsionar ainda mais os negócios da ADAMA no Brasil. O País já representa 25% do faturamento global e a expectativa é de que essa representatividade seja ainda maior nos próximos cinco anos”, conclui Ferraz.

A ADAMA tem como um de seus pilares o comprometimento com a excelência em suply e a transformação digital global vai, entre outras ações, otimizar a cadeia de suprimentos, por meio da padronização e integração de processos, entregando eficiência para planejamento de custos e apoiando o modelo de negócios atual e futuro.