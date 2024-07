Adélia Prado recebe o Prêmio Machado de Assis

A Academia Brasileira de Letras comemorou 127 anos na quinta-feira (18) com uma solenidade no Salão Nobre do Petit Triano. Na ocasião foram entregues os mais importantes prêmios da Instituição. A poeta Adélia Prado recebeu o Prêmio Machado de Assis e terá direito a R$ 100 mil.

Em 1935 nascia Adélia Prado em Divinópolis, Minas Gerais. Adélia é romancista e licenciada em filosofia. Publicou os seus primeiros poemas em jornais de Divinópolis e de Belo Horizonte. A sua estreia individual só aconteceu em 1975, quando remeteu para Carlos Drummond de Andrade os originais de seus novos poemas. Impressionado com a sua escrita, enviou os poemas para a Editora Imago. Publicado com o nome Bagagem, o livro de poemas chamou atenção da crítica pela originalidade e pelo estilo.

Em 1976, o livro foi lançado no Rio de Janeiro, com a presença ilustre de importantes personalidades como Carlos Drummond de Andrade, Affonso Romano de Sant’Anna e Clarice Lispector, entre outros.

Em 1978, escreveu O Coração Disparado, com o qual conquistou o Prémio Jabuti. Nos dois anos seguintes, dedicou-se à prosa, com Solte os Cachorros em 1979 e Cacos para um Vitral em 1980. Volta à poesia em 1981, com Terra de Santa Cruz.

Atualmente vem preparando um novo livro, Jardim das Oliveiras que deverá ser lançado em outubro.