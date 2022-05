Adélio Bispo de Oliveira autor da facada em Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018, em Juiz de Fora (MG) será submetido por nova avaliação médica podendo ser solto no mês em Junho. No dia 14 de junho completam 3 anos de internação sem realização de perícia médica, condição que foi estabelecida em junho de 2019, quando a justiça o considerou inimputável por problemas mentais.

O processo tramita pela 5ª Vara Federal de Campo Grande. Adélio deverá ser submetido a novas avaliações a cada 3 anos e se constatado que ele não sofre mais de transtornos mentais e sua periculosidade for nula, ele pode ser solto e voltar ao convívio da sociedade. Em 2019, a perícia o considerou inimputável. Adélio teve seu processo encerrado, isso porque o presidente Jair Bolsonaro desistiu de recorrer da decisão, seguido pelo Ministério Público. Dessa forma, Adélio não corre mais riscos de ser preso novamente no caso da facada.