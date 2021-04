Uma equipe de pesquisadores norte-americanos desenvolveram um adesivo, do tamanho de uma moeda, que pode indicar em minutos casos de fibrose cística, uma condição que afeta as células que produzem muco tornando os fluidos mais espessos e favorecendo a aderência e causando sucessivas infecções causadas por esse acúmulo comprometendo o funcionamento de diferentes órgãos, como os pulmões.

Caracterizada pela presença de um “suor salgado”, o diagnóstico precoce é muito importante para bebês, mas nem sempre os exames são acessíveis e a coleta da amostra pode ser difícil devido às quantidades necessárias. Para Tyler Ray, engenheiro mecânico da Universidade do Hawai em Mānoa (HUM) e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do biossensor em parceria com a Universidade Northwestern o dispositivo pode ser a chave para fechar o diagnóstico de forma precisa precocemente.

Embora a medição dos níveis de cloreto no suor para diagnosticar a fibrose cística ainda seja a alternativa padrão, o adesivo pode ser uma boa alternativa pela facilidade de medição. Flexível, o biosensor permite que o usuário se movimente enquanto o utiliza e analise em tempo real a situação do paciente enquanto o dispositivo absorve o suor e muda de cor. O tempo do dignóstico pelo dispositivo dura cerca de 30 minutos.

Publicado na revista científica Science Translational Medicine, os testes clínicos para avaliar o wearable contaram com a participação de 51 voluntários, com idades de dois meses até 51 anos. Além do estudo não relatar nenhum caso de coleta insuficiente, algo comum nos exames atuais, o adesivo chegou a acumular quase o dobro da medida necessária de um paciente em apenas 18 minutos de uso, sendo que a coleta média é de 30 minutos. Como o dispositivo tem potencial de auxiliar no rápido diagnóstico da doença genética em crianças, a equipe de Ray chegou a adaptar o adesivo para o público infantil. Antes disso, será preciso aprovar o dispositivo médico com as agências reguladoras responsáveis como a agência federal dos EUA Food and Drug Administration (FDA).