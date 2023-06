Admiradora da Polícia Militar recebe surpresa de policiais militares do 10º BPM

Campo Grande (MS) – Na noite desta quinta-feira (08/05), policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar prepararam uma surpresa para Aysla em sua festa de aniversário de 7 anos. A criança é admiradora da instituição e escolheu a Polícia Militar como tema para sua comemoração.

A família entrou em contato e fez o convite, e os policiais prontamente compareceram ao local para participar da festa de aniversário. Aysla teve a oportunidade de tirar fotos com a equipe, conhecer de perto uma viatura policial e ficou extremamente feliz com a surpresa.

A Polícia Militar, por meio do 10º BPM, agradece o convite e ressalta a importância da interação com as crianças, para que elas possam compreender o trabalho e a função da PMMS na sociedade, estabelecendo assim uma relação de confiança desde cedo. Parabéns, Aysla, desejamos uma vida repleta de sonhos realizados.

Assessoria de Comunicação Social – 10º BPM