Adolescente de 12 Anos morre atropelada na BR-262

Neste domingo (8), Fernanda Marçal Ramos, de 12 anos, morreu após ser atropelada por uma caminhonete no km 420 da BR-262, em Terenos. De acordo com familiares, Fernanda, sua mãe e seu irmão viajavam de carona num caminhão de alimentos, vindo de Anastácio. Ao pararem em uma lanchonete para usar o banheiro, a menina foi atropelada por uma caminhonete quando estava fora do veículo.

A dinâmica do acidente está sendo investigada pela PRF, que isolou a área para a perícia. Os Bombeiros foram acionados e confirmou o óbito da menina no local. O corpo da criança foi levado por uma funerária de Campo Grande para o IML da capital. As investigações continuam.