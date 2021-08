A adolescente Ana Vitória Cabral, de 13 anos, desapareceu após sair de casa para ir dormir na casa na casa de uma amiga, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. As últimas informações da família é que a jovem teria entrado em um carro com desconhecido.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, Ana saiu de casa a tarde na última terça-feira (17) para ir para a casa da amiga, que fica na mesma rua da sua residência. Porém, nesta quarta-feira (18), a mãe da adolescente mandou mensagens para a filha, mas os textos eram apenas visualizados e não respondidos.

A mãe da amiga de Ana disse, segundo a ocorrência, que na noite anterior a viu conversando com um rapaz e saiu com ele em seguida, usando apenas a roupa do corpo, um short jeans e uma blusa tomara-que-caia na cor vermelha. A família pede que qualquer informação do paradeiro de Ana Vitória seja relato à polícia.