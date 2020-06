DOURADOS – CORRESPONDENTE – Um adolescente de 14 anos identificado apenas pelo primeiro nome, Victor, foi atropelado no início da tarde de ontem (08), em Dourados e foi socorrido em estado grave.

De acordo com as informações da ocorrência, um rapaz de 22 anos conduzia um veículo Volkswagen Gol e seguia atrás de uma caminhonete que parou na via. Ao tentar desviar da caminhonete, o motorista do Gol acabou não vendo o menor que seguia de bicicleta e acabou o atropelando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima recebeu os primeiros atendimentos, e teve que ser encaminhado para o Hospital da Vida. A polícia esteve no local e o caso é investigado.