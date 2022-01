Na noite de terça-feira (11), Kevin Mackaully Rabelo Alves, de 16 anos, morreu em um acidente na região do Assentamento Santa Mônica, em Terenos, a 28 quilômetros de Campo Grande. O jovem pilotava uma motocicleta quando colidiu contra um cavalo.

Segundo relato da mãe de Kevin, o adolescente seguia pela estrada vicinal na região do assentamento, por volta das 19 horas, quando colidiu a moto contra um cavalo. Testemunhas avisaram a mãe do jovem e acionaram a ambulância da cidade.

No entanto, o adolescente faleceu antes de chegar à unidade de saúde de Terenos. O caso foi registrado na delegacia do município como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.