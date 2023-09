Adolescente é apreendida pela Polícia Civil em Corumbá, por homicídio tentado

Na manhã desta quinta-feira, 14/09, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso de Corumbá (DAIJI), cumpriu um mandado de busca e apreensão (medida socioeducativa de internação) expedido pelo Poder Judiciário de Corumbá. Uma adolescente de 16 anos foi identificada como suspeita de ato infracional análogo ao delito de homicídio tentado ocorrido no ano de 2023.

O fato teria ocorrido no mês de fevereiro do corrente ano, durante o carnaval, quando a adolescente infratora teria desferido diversos golpes de faca contra uma adolescente de 15 anos, ocasionando diversas lesões na vítima. Consta que a adolescente infratora, ainda responde outro processo de ato infracional em razão de ter sido identificada como suspeita de ter cometido outro homicídio tentado no ano de 2022, em circunstâncias semelhantes ao fato ocorrido no presente ano.

Diante da gravidade dos fatos, foi decretada pelo poder judiciário a sua internação provisória. A adolescente infratora foi encaminhada ao Distrito Policial para as providências cabíveis e posteriormente será transferida para uma Unidade Educacional de Internação para cumprimento da medida socioeducativa.