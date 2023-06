Adolescente é apreendido após assaltar motorista de aplicativo

Adolescente de 15 anos assalta motorista de aplicativo para trocar por drogas na Av. Presidente Castelo Branco no Monte Castelo, em Campo Grande. O chofer recebeu o pedido de uma viagem até a Avenida Tamandaré, no Jardim Seminário. No local, o jovem anunciou o assalto, simulando estar armado, e saiu dirigindo o carro do idoso, um Fiat Mobi verde.

Os Polícia em diligências descobriram que o veículo passou duas vezes pela Av. Cônsul Assaf Trad, no cruzamento com a Av. Marques de Herval e encontram o veículo estacionando na Rua Barbeiro de Sevilha no Estrela do Sul. O infrator foi visto entrando numa casa na Rua da Balsas, onde foi abordado com a chave do veículo e dois cartões bancários da vítima.

Aos policiais, o jovem revelou que pretendia trocar o veículo por pasta base de cocaína, na Bolívia, no valor de R$ 30 mil ou, se não conseguisse, receberia R$ 1 mil para entregar o carro em Campo Grande.

O adolescente já tem passagens por furto e roubo de veículo.