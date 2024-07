Adolescente é apreendido após roubar diversas motos em Três Lagoas.

Polícia Civil identifica autor de série de furtos de motos em operação realizada na invasão do bairro São João em Três Lagoas. Na delegacia, na presença de conselheiros tutelares, o adolescente de 17 anos confessou ter furtado um total de 09 motocicletas. Ele revelou que empurrava as motos do local do furto e, em uma área mais afastada, realizava a ligação direta para ligá-las.

Os crimes ocorreram nos bairros Colinos, Interlagos, Santos Dumont, Centro e Santa Rita. As motocicletas foram localizadas no decorrer das investigações.

O adolescente infrator responderá pelos atos infracionais análogos ao crime de furto.