A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada na Repressão dos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), apreendeu na segunda-feira (20) um carro furtado, que estava sendo conduzido por um adolescente, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Os policiais civis estavam em diligência na região conhecida como ponto de entrega de veículos furtados e roubados nesta capital, quando visualizaram o veículo VW/Gol, de cor branca.

No momento da abordagem constatou-se que o carro estava com uma chave “micha” no contato. Em entrevista, o menor afirmou que o veículo era produto de crime, mas que não teria sido ele o responsável pelo furto. Ele foi qualificado e entregue para a representante legal. O veículo foi apreendido e as investigações continuam para melhora apuração dos fatos.