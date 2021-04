Policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) prenderam na quarta-feira (7) um homem e um adolescente foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas no bairro Vila Carlota em Campo Grande (MS). Após campana os policiais confirmaram que no local existia uma “boca-de-fumo”. Foi possível o flagrante da comercialização de entorpecentes em plena luz do dia em via pública. Durante a vigilância, os policiais perceberam que os indivíduos utilizavam um depósito de materiais de construção para armazenar droga que revendiam e um dos indivíduos adentrava e saía com a droga em mão.

Diante da situação, foi realizada abordagem aos indivíduos e posterior busca no imóvel. Com os suspeitos foram encontrados pequenos valores em dinheiro e uma porção de maconha. Durante busca no imóvel foi encontrado várias porções da mesma substancia entorpecente, além de um valor significativo em dinheiro, o qual estava trocado em moedas de pequeno valor, restante claro a proveniência do comercio do entorpecente.

Imediatamente ambos, juntamente com a substância ilícita, foram apresentados a autoridade policial plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol , o qual procedeu com a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.