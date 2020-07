NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – PM apreende na noite de ontem (30) uma moto adulterada. A motocicleta estava com a placa adulterada, faltando um dos dígitos e sem lacre, bem como foi verificada violação no número do chassi, não sendo possível sua leitura. Ao ser questionado, o indivíduo que foi identificado como um adolescente (16) relatou que havia comprado a moto há dois dias. Diante dos fatos, o menor e a motocicleta foram apreendidos pela equipe policial militar.