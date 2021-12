Policiais apreendem um adolescente na tarde da última sexta-feira (17) por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Uma guarnição policial após tomar conhecimento que um morador do Bairro Cophavila estaria comercializando arma de fogo, realizaram rondas juntamente com o apoio da ROTAC e lograram êxito em abordar um indivíduo que afirmou que seu irmão adolescente de 17 anos guardava em seu quarto um revólver. Após autorizada a entrada da equipe na residência, localizou um Revólver Calibre .357, com seis munições intactas.

A guarnição entrou em contato com o adolescente e este informou onde estariam escondidas as outras armas que ele alegou ter comprado. Além do revólver foram localizadas mais duas pistolas com carregadores, e 161 munições de diversos calibres, dentre elas, calibres 9mm, 380, 357 e 38. Diante dos fatos o menor foi conduzido até ao Centro Especializado de Polícia Integrada, bem como as armas de fogo e as munições para demais providências.