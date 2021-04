RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS (Correspondente) – A Polícia Civil recuperou na última sexta-feira (9) um revólver furtado em posse de um menor. O revólver havia sido furtado de uma residência no dia 31 de março de 2021. Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido em flagrante suspeito de ocultar a arma de fogo.

FURTO

Desde o furto, a Polícia Civil empreendeu várias diversas diligências com o intuído de recuperar a arma furtada. Apurou-se que o adolescente negociava o revólver com outros indivíduos, que se mostravam interessados pela aquisição do armamento.

ANTECEDENTES CRIMINAIS

O adolescente infrator ostenta diversas passagens policiais, em especial por furto, e é investigado por uma série de crimes cometidos nesta cidade. Além de apresentar uma infância conturbada por problemas familiares.