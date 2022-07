Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Naviraí. O jovem comandava uma “boca de fumo” no centro da cidade. Com ele foram apreendidos 19 porções de maconha, R$ 590,40 em dinheiro. O menor foi encaminhado a Delegacia do Município. Ele irá responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.