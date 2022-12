Um adolescente foi apreendido acusado de estupro de vulnerável em Fátima do Sul. A mãe compareceu na Delegacia de Polícia e informou que seu filho de 4 anos havia sido vítima de abusado sexual pelo jovem de 15 anos. A acusado aproveito que a mãe saiu para trabalhar e padrasto fazia reparos no fundo de casa para se deitar com a vítima e ejacular. O padrasto flagrou a cena e o indivíduo fugiu. Ele foi preso em sua casa e confessou que se masturbou em cima da criança. Ele recebeu voz de apreensão em flagrante e foi conduzido até Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul para os procedimentos cabíveis, sendo representado por sua internação provisória.