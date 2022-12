Adolescente é apreendido por ato infracional equivalente ao crime de tráfico de drogas no bairro Nova Aquidauana em Aquidauana. Os policiais receberam a informação de que o infrator estava vendendo drogas em sua residência. A equipe se deslocou até o ponto indicado, e, após autorização do proprietário do imóvel, ingressou na residência e encontrou, entre tijolos: uma sacola plástica com 29 porções de maconha, 01 porção de maconha, ainda sem ser fracionada e 05 trouxinhas de pasta base de cocaína, 09 bitucas de cigarros de maconha.

No quarto do adolescente foram apreendidos 02 rolos de filme de PVC utilizados para embalar drogas. Indagado sobre os fatos, o jovem confessou o crime de tráfico de drogas. Ele foi apreendido em flagrante e encaminhado para a delegacia para a formalização do auto de apuração de ato infracional.