COSTA RICA-MS (Correspondente) – Adolescente é apreendido na manhão de quarta-feira (21) com crack. O setor de investigação da polícia em diligências destinadas a reprimir o tráfico de drogas no município, obteve informações de intenso tráfico de drogas na região do bairro Vale do Amanhecer.

Na rua Domingos Afonso de Amorim, local onde foi encontrando um menor de idade em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, o adolescente fugiu em disparada pulando muros de residências, contudo, foi alcançado pelos agentes. Com ele, foi encontrada uma bolsa que continha diversas porções de crack e cocaína, um aparelho celular e R$ 327,00.

O adolescente (16) foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e recolhido à carceragem da Delegacia de Polícia de Costa Rica, onde permanece à disposição da Justiça.