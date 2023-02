A Polícia Militar apreenderam um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas em Nova Andradina. Os policiais em patrulhamento se aproximaram de um imóvel que possuía várias denúncias de traficância de entorpecentes, quando visualizou dois jovens na calçada que ao visualizar a aproximação da viatura policial adentraram correndo para o imóvel.

A equipe policial desembarcou e adentrou a residência localizando os dois jovens. Foi realizada a abordagem e em busca pessoal, foi encontrado com um dos jovens, um celular Iphone e 127 reais, distribuídos em notas pequenas. Em busca no imóvel após autorização da proprietária, foi encontrado uma porção de maconha. Durante entrevista, um dos jovens confirmou que era o dono da droga e que estava traficando. Diante do flagrante o adolescente infrator foi conduzido e apresentado na 1º Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina juntamente com a droga e o dinheiro apreendido para o registro da ocorrência.