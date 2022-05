SIDROLÂNDIA – MS (Correspondente) – Leandro Nogueira, 17, foi morto na madrugada deste domingo (1) na cidade de Sidrolândia. Ele foi baleado após se envolver em uma briga. De acordo com as primeiras informações da polícia, o adolescente teria entrado em uma discussão em frente a uma boate quando foi baleado na cabeça. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, mas não resistiu. Segundo o Delegado de Polícia de Sidrolândia, Diego Dantas, não há detalhes sobre o autor ou motivação do crime e o caso está sob investigação.