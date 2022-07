Um adolescente, de 15 anos, foi socorrido no final da tarde deste domingo (4), após ser ferido a tiros nas imediações do bairro Universitário, em Campo Grande. De acordo com as informações divulgadas, a confusão aconteceu por causa de uma briga de pipas em um campo de futebol nas proximidades da Avenida Cafezais. O autor chegou ao local em uma motocicleta, e realizou um disparado contra a vítima, fugindo em seguida para o bairro Paulo Coelho Machado. Ferido, o adolescente foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas. A Polícia Militar faz rondas no local na tentativa de encontrar o autor dos disparos. Não há informações sobre o estado de saúde e em qual parte do corpo a vítima teria sido atingida.