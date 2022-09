Pieper Lewis de 17 anos foi condenada a 5 anos de prisão em condicional e pagar US$ 150 mil à família que ela matou. O crime aconteceu em junho de 2020, na cidade de Des Moines, no Iowa, nos EUA. Pieper esfaqueou Zachary mais de 30 vezes. Ela dize que foi alvo de violência sexual por vários dias antes do crime. Na época, ela tinha 15 anos. A jovem esteve no tribunal não na condição de vítima de toda a violência pela qual sofreu, mas na condição de ré por matar, aos 15 anos, Zachary Brooks, o homem que a teria abusado sexualmente. Ela foi presa e denunciada por homicídio em primeiro grau. Hoje, está presa na área juvenil, por ser menor de idade.