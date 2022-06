Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado pelo primo de 13 anos após uma discussão durante o jogo da seleção brasileira na manhã desta quinta-feira (2). O fato aconteceu em uma residência no bairro William Maksud, em Campo Grande. De acordo com informações divulgadas, os dois jovens discutiram enquanto bebiam e assistiam a um jogo do Brasil, e um deles golpeou o outro duas vezes com uma faca. O menor foi atingido no peito e estava com hemorragia. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa.