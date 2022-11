Um jovem de 20 anos foi detido em flagrante após a namorada, de 17 anos, ser ferida com um tiro na cabeça na Rua Lontras, no São Conrado em Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é namorado da jovem, mas o tiro teria sido acidental. Pois não houve relato de briga entre o casal. Apesar disso, o rapaz foi preso pelo disparo e pela posse irregular de arma de fogo, já que a arma não é registrada. Os bombeiros socorreram a vítima a Santa Casa com ferimento na cabeça. Ela estava consciente e orientada e o tiro teria sido de raspão. O caso segue em investigação.