PONTA PORÃ – MS (Correspondente) – Agentes da GCMFron (Guarda Municipal de Fronteira) apreenderam na madrugada desta terça-feira (3), uma adolescente de 15 anos transportando 20 Kg de maconha em um ônibus com destino a Campo Grande. Segundo informações da GCMFron, a adolescente estava acompanhada de uma colega de 19 anos. Dentro das suas malas foram encontrados 21 tabletes de maconha, que seriam entregues na Capital.

Ao ser questionada sobre a origem da droga, a adolescente disse que recebeu as malas de um desconhecido, nas proximidades do terminal rodoviário. Diante dos fatos, as envolvidas foram encaminhadas pela Guarda Municipal para a Delegacia de Ponta Porã.