Adolescente de 15 anos foi flagrado com dois cigarros de maconha em uma escola pública de Dourados. A direção da escola acionou a Guarda Municipal e durante uma conversa reservada encontrou a droga dentro da mochila do estudante. Ele então foi encaminhado à Delegacia de Atendimentos a Infância e Juventude para os procedimentos legais, juntamente com entorpecente apreendido e os responsáveis foram comunicados.