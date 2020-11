Um adolescente (16) interno da UNEI Dom Bosco foi morto na noite do último sábado (31) pisoteado e enforcado com uma toalha, em Campo Grande/MS. A Polícia Civil o agente penitenciário relatou que estava de plantão e que não havia registro de briga ou desavença entre os três jovens, motivo este que estavam juntos na Ala II do Centro de Triagem.

Quando por volta das 20h30 ele ouviu um dos dois pedindo ajuda pois diziam que a vítima estava passando mal. Quando chegaram constaram que o garoto já estava morto. Os outros dois confessaram o homicídio. A Perícia esteve no local e constatou que a vítima havia sido enforcada com algum tipo de tecido. Os autores disseram que usaram uma toalha enquanto o outro pisoteava e chutava até resultar na morte.

Os dois meninos foram autuados em flagrante por ato infracional análogo a homicídio qualificado e por traição ou emboscada, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os três estavam ali por terem cometido ato infracional análogo a roubo.

A Sejusp por meio de uma nota informou que a Corregedoria da SAS instaurou um procedimento para apurar o caso. Além de garantir que as famílias dos envolvidos foram comunicadas e os familiares da vítima estão recebendo apoio e atendimento psicossocial.