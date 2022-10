Aluno com arma de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) disparou contra alunos de uma Escola Estadual em Sobral no Ceará. Ao menos três pessoas ficaram feridos no atentado. A arma está registrada como pertencente a um CAC, e a ligação do responsável com o adolescente não foi detalhada.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Santa Casa de Sobral, dois adolescentes foram baleados na cabeça e um deles se encontra em estado grave e intubado. A segunda vítima está internada estável e a terceira foi baleada na perna e não há informações sobre seu quadro.

O pai do adolescente apreendido e o atirador esportivo foram conduzidos à Polícia Civil em Sobral para que se investigue como a arma foi parar na mão do menor.