O furto de uma bicicleta hoje (11)no Bairro Mata do Segredo terminou com a invasão da unidade escolar em Campo Grande. O adolescente invadiu a escola fugindo após se envolver num furto de bike. A direção da escola se assustou com a presença do garoto devido às falsas mensagens de ataques em escolas. A Polícia e a Guarda Municipal foram acionadas e o adolescente apreendido no pátio da escola.