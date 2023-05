Adolescente investigado por estupro no Nova Lima quer pedir desculpas à vítima

Adolescente de 14 anos, que confessou ter estuprado e roubado uma comerciante de 55 anos, no dia 18 de abril, no Nova Lima, , em Campo Grande, disse à Polícia Civil que quer pedir perdão à vítima. Ele foi localizado na manhã desta segunda-feira (8), no Jardim Anache, mas não foi apreendido.

Conforme a delegada Maira Machado, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande, durante o depoimento, o suspeito demonstrava preocupação em não envergonhar o pai.

O menor confessou o crime, mas garantiu que não foi premeditado. Ele narra que achou uma faca do outro lado da rua e só depois teve a ideia de roubar o comércio, que fica no Nova Lima.

Em dado momento, o menor manifestou desejo em pedir desculpas para a vítima do estupro.

”A vítima está muito abalada e revoltada… creio que ela não vai querer isso”, observou Machado.

Delegada diz que suspeito se envergonho diante do pai. (Foto: Wesley Ortiz)

Outro detalhe repassado em entrevista à imprensa é que o pai do menor viu as imagens das câmeras de segurança, que flagraram parte da ação do criminoso. O adulto chegou a notar que a roupa e os sapatos eram parecidas com a do filho, que negou e desconversou.

A delegada constatou que o pai do suspeito é trabalhador e que sempre tentou dar boa criação para o filho. A mãe dele era usuária de drogas e morreu.

Agressivo

A delegada Maira detalhou que o menor não tem nenhuma passagem pela polícia. No entanto, conforme apurado com a família e registros, sempre teve comportamento agressivo na escola. Ela relatou que ele tem diagnóstico de problema psiquiátrico e usa medicamentos controlados.

O caso

No dia 18 de abril, o suspeito passava pela rua do comércio da vítima. Ele conta que achou uma faca do outro lado da rua e por isso resolveu fazer o roubo. Depois do primeiro crime, ele amarrou a vítima com o próprio casado dela, a estuprou e foi embora.

Em razão da falta do flagrante, o garoto não foi apreendido. A partir de agora, a investigação fica a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude, a Deaij, responsável por crimes cometidos por crianças e adolescentes.