Adolescente de 17 anos foi estuprada por um desconhecido, após pegar carona da praça até a casa do namorado, em Rio Brilhante. A menina estava passando mal em uma praça quando o suspeito ofereceu ajuda.

Conforme o boletim de ocorrência, a adolescente estava com o namorado em um bar na cidade, quando começou a passar mal. O rapaz foi até a residência dele para buscar um remédio para a jovem, enquanto ela o aguardava na praça da cidade.

Um rapaz viu a jovem sozinha e ofereceu carona, garantindo que a levaria até a residência do companheiro. No meio do caminho, o suspeito mudou a rota do veículo e levou a vítima para imediações do bairro Antônia de Souza Barbosa.

Com uma arma de fogo, o homem ameaçou a adolescente e a estuprou no carro. A vítima pediu ajuda da irmã e foi socorrida até a delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as providências cabíveis.