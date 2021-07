A adolescente de 15 anos, que afirmou ter sido estuprada por um homem, dentro de um carro de aplicativo, em Campo Grande, mentiu sobre o crime e agora pode acabar sendo investigada e até mesmo internada na UNEI.

Segundo Marília de Brito, da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente, o relato da jovem ‘’não tem verossimilhança’’, ou seja, o que ela disse à polícia não guarda relação com os fatos apurados.

Brito destacou que ouviu a adolescente na delegacia e não encontrou nada que se aproxime da verdade. A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança, que não corroboram com a versão da menor.

Ainda segundo apurado até o momento, a adolescente foi até um condomínio se encontrar com um rapaz. Não há detalhes sobre a identidade dele. O motorista também prestou depoimento na Deam e negou estupro e disse que a corrida não era compartilhada e que a deixou em um condomínio na cidade. A advogada Tatiane Matias destacou que a menor pode passar de vítima para investigada e precisar cumprir medidas socioeducativas.

Segundo Tatiane, no caso apresentado, no âmbito penal, a menos que se prove a participação dos pais na conduta do menor (caso os pais tenham induzido a produzir a falsa acusação), os pais ou responsáveis pelo menor não respondem.

“Temos que lembrar que as penas tem caráter personalíssimo, ou seja, somente quem cometeu o crime ou infração pode ser punido criminalmente”, destacou a advogada.

“Por ser menor de 18 anos ela é considerada inimputável pela nossa legislação penal. No entanto, o ECA prevê algumas medidas socioeducativas como: I – advertência; II – obrigação de reparar o dano; III – prestação de serviços à comunidade; IV – liberdade assistida; V – inserção em regime de semiliberdade; VI – internação em estabelecimento educacional”, explica.

Sendo assim, dependendo do curso da investigação, a menor pode acabar na UNEI (Unidade Educacional de Internação).