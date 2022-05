O adolescente, que nesta sexta-feira (6), esteve com um simulacro de pistola na mochila durante a aula na Escola Estadual Professora Maria de Lurdes Toledo Areias, no bairro Rouxinóis, já havia participado de um furto a um veículo neste ano.

Porém, o carro foi recuperado pela Polícia Militar na última terça-feira (3), em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência, que o jovem informou que anda envolvido com o crime e naquela oportunidade, esteve com um comparsa bastante conhecido na região do Campo Alto, mas não soube informar corretamente o nome dele.

Ele foi acompanhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para as providências, após a diretoria da escola ter acionado a polícia ao tomar conhecimento do caso de amostragem do simulacro na sala de aula.

De acordo com informações colhidas, a direção da escola entrou em contato com a Polícia, relatando que um aluno estaria armado na sala de aula.

Enquanto nossa equipe estava em frente à instituição de ensino, notou que uma viatura chegou e os militares entraram no local.

Posteriormente, mais três viaturas apareceram, dentre elas uma de ronda escolar, mobilizando diversos agentes no caso.

Ao investigarem o aluno denunciado, encontraram com ele um simulacro de pistola. Ao ser questionado o porquê de levar o objeto para a escola, o garoto informou que estaria mostrando a arma para os amigos e que aquele seria o último dia dele no local.

O menor será levado para delegacia, onde será ouvido e instaurado procedimentos legais.