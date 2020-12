A vítimas são Márcio Assunção da Silva, de 16 anos, e Edson Cabanas Olmedo, de 17. Eles teriam sidos mortos no sábado à noite e os corpos foram encontrados na manhã de ontem (27), nas proximidades de um córrego na Linha Internacional de Ponta Porã. As vítimas não portavam documentos na hora.

Um deles foi executado com um tiro no olho direito e outro com um disparo na nuca. Pelas características do crime, tudo indica que os adolescentes foram assassinados por serem ‘caguetas”, que na linguagem policial significa, por dedurarem bandidos. Agora, a polícia investiga o duplo homicídio.