RIO BRILHANTE-MS (Correspondente) – Polícia estoura “boca de fumo” e apreende dois adolescentes. Os vizinhos confirmaram que os jovens estavam vendendo drogas ilícitas há aproximadamente três meses. No imóvel localizado Rua Cerciliano Vilares, Bairro Vila Nova Esperança, no município foram apreendidos 160g de maconha e 0,5g de pasta-base de cocaína, além de R$175,00 em espécie, além de seis aparelhos de telefonia celular. Um dos adolescentes estava com mandado de internação em aberto, o qual foi devidamente cumprido após sua apreensão em flagrante.