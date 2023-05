Adolescentes são flagrados com “arminha da estrela” na frente de escola de Dourados. Os jovens não estudam no colégio e relataram que compraram aos Guardas Municipais que compraram os simulacros tipo pistola com a intenção de ameaçar e assustar as pessoas. Diante da situação, todos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.