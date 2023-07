Adriana Calcanhotto se apresenta em Campo Grande no dia 28 de outubro

A renomada cantora e compositora brasileira, Adriana Calcanhoto, se apresenta em um show imperdível no Bosque Expo, espaço de eventos do shopping Bosque dos Ipês, no dia 28 de outubro. Na apresentação a artista cantará seus grandes sucessos, junto às músicas de seu novo álbum, “Errante”. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 200 (R$ 100/meia entrada) e estão disponíveis neste link https://checkingresso.com.br/mkt-producoes.

Adriana Calcanhotto, reconhecida por sua voz marcante e suas composições poéticas, trará aos palcos de Campo Grande uma noite inesquecível. O evento promete encantar o público com uma mistura de emoção, talento e autenticidade, características que se tornaram marcas registradas da cantora.

Com uma carreira brilhante e uma discografia repleta de hits, Adriana Calcanhotto conquistou corações ao longo dos anos. Já lançou diversos álbuns de sucesso, ganhando prêmios e reconhecimento tanto no Brasil quanto no exterior. Com uma carreira marcada por sua autenticidade e sensibilidade artística, se tornou uma das artistas mais queridas e respeitadas da música brasileira. Entre seus sucessos, estão canções como “Esquadros”, “Inverno”, “Devolva-me” e “Mentiras”.

Além disso, o show será uma oportunidade única para os fãs conhecerem e se encantarem com as músicas de “Errante”, o mais recente álbum da cantora. Composições autorais e arranjos cuidadosamente elaborados compõem esse trabalho, que tem sido aclamado por críticos e admiradores da artista.

Não perca a oportunidade de vivenciar uma noite memorável de música e prepare-se para se encantar com uma das mais talentosas artistas da música brasileira. O evento é promovido pela Maktub Produções. Mais informações pelo Instagram @mktproducoeseventos ou telefone (67) 98117-6000.

Serviço – O show de Adriana Calcanhotto acontece no dia 28 de outubro, no Bosque Expo, espaço de eventos do shopping Bosque dos Ipês, que fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados. Ingressos a partir de R$ 200 (R$ 100 meia entrada).