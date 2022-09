Adriana Melo (41), candidata a deputada federal pelo PTB–MS, é advogada e sócia do escritório de advocacia Melo e Melo Advogados Associados. Adriana participou de projetos de assistência social pelo grupo religioso na qual participava e foi voluntária no Projeto Padrinho em Campo Grande. Adriana defende a Criação de Lei Federal que tipifique violência obstétrica; Igualdade de direitos e oportunidades para mulheres no mercado de trabalho e sociedade; Desenvolvimento de projetos que incentivem a inserção da mulher na política no polo ativo; das minorias e vulneráveis sociais; Criação de projeto que incentive a inserção no mercado de trabalho formal por pessoas pertencentes ao grupo LGBTQIA+; Educação em tempo integral; Incentivo de parcerias pública com o 3º setor; Criação de incentivos fiscais para empresas de pequeno, médio e grande porte com suas particularidades para que possam produzir mais e gerar mais empregos; Criação de Lei Federal que obrigue número mínimo de médicos por quantidade de habitantes local; Criação de Lei federal que obrigue os Municípios fiscalizar a quantidades de médicos nos centros de atendimento e postos de saúde; Criação de Lei Federal que incentive o patrocínio de nossos atletas por empresas privadas com desconto real nos impostos devidos; Fiscalização da destinação das emendas parlamentares no Estado; Fiscalização dos atos do executivo Federal e do MS; Por acreditar que nosso sistema político só pode ser mudado com a mudança de quem nos representa, é que Adriana coloca seu nome a disposição do cidadão sul-mato-grossense nessa eleição.