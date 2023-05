Adriane exonera Mario Cesar e Graça das secretarias de Governo e de Gestão

A prefeita de Campo Grande exonerou nesta sexta-feira, 19, os secretários Mário Cesar, MDB, e Maria das Graças Macedo das Secretarias Municipais de Governo e de Gestão.

As duas mudanças no secretariado já foram publicadas no Diogrande – Diário Oficial do Município. É possível ainda que outras modificações ocorram na próxima semana.

De acordo com informações obtidas pela equipe do O Contribuinte nos bastidores do Paço Municipal, as mudanças fazem parte de uma reforma administrativa promovida pela prefeita. Dessa forma, a exoneração aconteceu de comum acordo, após diálogo entre as partes.