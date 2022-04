A Câmara Municipal de Campo Grande, realizou hoje (4/4), a cerimônia de posse da Prefeita Adriane Lopes.

Adriane Lopes assumiu a prefeitura da Capital Sul-mato-grossense, após o ex-prefeito Marquinhos Trad renunciar o seu mandato para concorrer nas eleições ao cargo de governador do Estado de Mato Grosso do Sul.

Falando em nome do partido Patriota, o vereador Dr. Sandro Benites parabenizou a nova prefeita, também do Patriota, e falou da sua preparação para assumir o Município de Campo Grande e desejou boa sorte ao ex-prefeito.

“Em 24 horas tivemos uma mudança na Capital, onde o Marquinhos Trad entrou para a história pelo seu trabalho e pela coragem em ser o primeiro prefeito que renunciou uma conquista, por ter sonhos mais altos. A vida e a política precisa de renovação e novos ciclos são necessários. Aí vem a Adriane, de Grandes Rios/PR, para Campo Grande. De vendedora de sorvete para prefeita. Advogada, coach, pós-graduada em gestão pública. Ela está unindo hoje, a teoria com a prática de cinco anos como vice-prefeita de uma capital. A prefeitura é do povo Campo-grandense. Que Deus abençoe e que juntos possamos fazer história na nossa cidade morena”, explanou.

Em seu pronunciamento, Adriane Lopes se apresentou à população contando a sua história, seus sonhos e a sua missão. Mulher forte, ela destacou o fato de ser a primeira prefeita eleita por Campo Grande.

“É o olho no olho, fazendo o bem pelo próximo que fazemos a gestão. Hoje, estamos construindo um legado para a nossa cidade e é uma responsabilidade muito grande ser prefeita de uma Capital do Brasil. Quero dizer que eu me capacitei, passei 5 anos ombro a ombro com o Marquinhos Trad. Alinhei a teoria com a prática. E, estamos prontos para esse desafio. O meu papel, a minha missão, é servir as pessoas e estou no caminho certo, servindo os cidadãos de Campo Grande”, afirmou a prefeita empossada.