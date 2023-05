Adriane Lopes recepciona senadora Damares Alves e recebe convite para se filiar ao Republicanos

Na tarde desta sexta-feira (12), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes recepcionou a senadora pelo Distrito Federal, Damares Alves e a levou para visitar o Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA).

“O CICA é uma das OSCs [Organização da Sociedade Civil] cofinanciada pelo município. No local são oferecidas diversas atividades para mais de 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da Região do Bandeira. Essas entidades são de suma importância para que o município atenda um número maior de crianças e que elas tenham diversas atividades socioeducativas, recreativas e lazer, e que possam se desenvolverem e se tornarem grandes homens e mulheres. Por isso convidamos a Senadora para conhecer o lindo trabalho que ali e desenvolvido e ela ficou emocionada”, pontuou a Prefeita.

No CICA são oferecidos as crianças e adolescentes – no contraturno escolar – em situação de vulnerabilidade oportunidades para melhoria na qualidade de vida, através de projetos socioeducativos.

A Senadora cumpriu agenda na Capital em defesa das crianças, por meio da Campanha Maio Laranja, na Câmara Municipal.

Durante a agenda da tarde, na visita ao CICA, a Senadora pelo Republicanos aproveitou o encontro com a Prefeita e aproveitou a oportunidade para convida-la para se filiar ao partido

“Convidei a Prefeita para vir ao Republicanos. Se ela pudesse estar no meu partido, seria um ganho. Já estive com ela [Adriane Lopes] em outros momentos, sei o coração dela. Então, a gente só ganharia tendo uma gestora do porte da nossa Prefeita. Uma coisa posso garantir, o Republicanos está indo para um momento de protagonismo no mundo inteiro, que faça mais vereadoras, Prefeitas, vice-prefeitas, estamos investindo na formação de lideranças”, pontuou Damares Alves.

A Prefeita complementou. “Muito obrigado pelo convite, fico muito lisonjeada pela propositura. Vamos avaliar”, finalizou Adriane Lopes.