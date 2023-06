Adriane Lopes se filia ao Progressistas em grande evento

Com um grande número de participantes, o ato de filiação do Partido Progressistas (PP) recebeu a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e seu grupo. A solenidade aconteceu no Clube Estoril, nesta quinta-feira (1).

O evento de filiação contou com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla, a senadora Tereza Cristina, grande nome do partido no estado e os presidentes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e da Câmara Municipal de Campo Grande, Gerson Claro e Carlão Borges, além do deputado federal, Luiz Ovando, deputados estaduais, prefeitos e vereadores.

Foram centenas de pessoas que acompanharam o ato de filiação da prefeita Adriane Lopes ao Progressistas. Após a filiação, a prefeita falou em transformar Campo Grande na Capital das oportunidades e comemorou a nova parceria.

“Estamos começando um novo tempo para Campo Grande, olhando para o futuro e pensando uma Campo Grande maior do que ela já é. Para isso, nos fortalecemos e vamos avançar. De agora em diante, vamos juntos, com toda bancada do Mato Grosso do Sul”, disse.

Vamos avançar para o centro do Brasil, projetando Campo Grande para o Brasil e o mundo. Campo Grande, a Capital das oportunidades”, completou.