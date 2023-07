Adriane nomeia mais um aliado de Tereza Cristina para o primeiro escalão da Prefeitura de Campo Grande 

A prefeita Adriane Lopes (PP) nomeou o aliado da senadora Tereza Cristina (PP), José Ferreira da Costa Neto, para comandar a Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande. A nomeação consta na edição de 5 de julho de 2023 do Diogrande – Diário Oficial do Campo Grande.

Esse é o segundo nome ligado à senadora no primeiro escalão da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Em maio, a prefeita nomeou o vereador João Rocha (PP), para o comando da Secretaria de Governo.