 Adriane “Organiza a Casa” e obras de R$ 146 milhões beneficiam a cidade

A prefeita Adriane Lopes disse que venceu a batalha para colocar a Prefeitura em dia com os órgãos de controle das finanças e, com isso, convênios que totalizam R$ 146,3 milhões em obras estruturantes para diversas regiões de Campo Grande puderam ser assinados esta semana na Governadoria

Na prática, a Prefeitura de Campo Grande estava com o “nome sujo” junto aos órgãos de controle e foi preciso um grande trabalho da prefeita e sua equipe para regularizar as certidões. “Como vice-prefeita eu observava mas não tinha voz ativa para encaminhar as soluções, agora tenho”, disse Adriane no evento que contou com a presença do governador Eduardo Riedel, do vice-governador Barbosinha, representantes das bancadas federal e estadual, vereadores e lideranças comunitárias de Campo Grande.

A assinatura dos documentos formaliza a liberação de recursos de emendas federais e a parceria com o Governo do Estado para obras de drenagem, pavimentação asfáltica e para melhorias no trânsito.

Os seis convênios assinados são para as seguintes obras:

– Implantação de Vias Estruturantes no Fundo de Vale do Córrego Imbirussu

(R$ 84.608.931,93). Será feita a pavimentação, drenagem, passeio com acessibilidade e sinalização vertical/ horizontal na Avenida 7, Rua 83, Rua 84, Rua 79, Avenida 3, Avenida Wilson Paes de Barros.

– Recuperação da Malha Viária – Etapa 2 (R$ 7.431.603,01)

O projeto consiste no recapeamento de 14 ruas e avenidas das regiões: Centro, Anhanduizinho, Bandeira e Lagoa. Receberão melhorias também a Rua Bom Sucesso (Anhanduizinho); Ruas Fátima do Sul e Península (Lagoa); Ruas João Pedro de Souza e 15 de Novembro (Centro)

– Pavimentação e drenagem nos bairros Nashiville, Portal Caiobá e North Park (R$ 16.336.478,73)

Bairro Nashiville será contemplado com pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização em 12 ruas: Adhemar Sobral, Cassemiro Soria, Chames Pare, Florestan Fernandes, Ronald de Carvalho, Hipólito Cassiano Gavelan, Francisco Otaviano, José Maria de Souza, Maria Chizarim, Osmar de Andrade, Hideo Akamine e Paulo Soares Valentin. Já no Portal Caiobá serão executadas a pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização nas ruas R. Diógenes Ignácio de Souza e Rua Poente. No North Park, obras de pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização em 10 ruas: Ushuaia, Quito, La Paz, Abrolhos, Mar del Plata, Bahia Blanca, Punta Arena, Caracas, Atacama e San Juan.

– Pavimentação e serviços complementares de drenagem, acessibilidade e sinalização no Jardim Noroeste (R$ 10.938.515,56)

Será pavimentada a Rua Urupês e executados serviços de drenagem (com bacia de contenção), acessibilidade e sinalização.

– Modernização da Avenida Duque de Caxias, entre o Aeroporto e o Núcleo Industrial no Bairro Imbirussu (R$ 18.700.374,15)

Recursos serão aplicados na requalificação do pavimento, drenagem e sinalização viária de um dos lados da Avenida Duque de Caxias, entre a rotatório do Indubrasil e acesso ao aeroporto (9,2 mil metros).

– Pavimentação e drenagem no Jardim Centenário (R$ 8.360.010,00)

Os moradores do Jardim Centenário serão beneficiados com a pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização de 12 ruas e travessas: Ruas Morro do Chapéu, Barra da Corda, Ribeirão das Neves, Granada, Seis de Outubro, Itabirito, Xanxerê, Baliza, Caxiuanã e Travessas Serra Dourados, Pinheirão e Olímpico.